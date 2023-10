„Miután kezd megindulni a hírekben a szlovákiai döntés, miszerint visszaállítják a határellenőrzést a szlovák–magyar határon, merthogy húdesokillegális migráns támadja Szlovákiát Magyarország felől, szeretnék lefektetni két dolgot.

1. Tőlünk biztosan nem, hiszen nálunk mindenkit megfog a csodakerítés, akit meg nem, azt a bölcs vezetőnk csillogó keresztényi tekintete tartja távol Európa szent földjétől. Vagy mi.

2. Jogilag ez (megint) erős kapufa Pozsonynak, ugyanis ahogy a Schengen határellenőrzési kódex fogalmaz, annak felfüggesztése »közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély« esetében van rendben, viszont: »(26) A migráció vagy az, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban lépik át a külső határokat, önmagában nem tekintendő a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélynek.« – persze, miért is várjunk el bármit is attól a gárdától, amelyik 2009-ben még Sólyom Lászlót is ilyen veszélynek ítélte meg. Mindegy, amúgy is GOTO 1.”

***