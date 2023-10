„Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy az Európai Bizottság visszatartja a Magyarországnak szánt milliárdokat, mivel teljes joggal és megalapozottan úgy látja, hogy az európai adófizetők pénzének magyarországi sorsa nem transzparens, s jó okkal azt gyanítja, hogy a hatalmas összegek nem oda jutnak, ahova szánták azokat, hanem az állami kereteket öltött, fékevesztett és totálisan gátlástalan korrupció nyeli le a tízmilliós magyar lakosságnak szánt eurómilliárdokat, hogy aztán a pénz a jól kiépített csatornákon át a maffiaállam legfőbb vezetőinek és mindenre kapható klientúrájának, hűbéreseinek és vazallusainak a számláin landolhasson.

Egyetértek!

Csakhogy tegnapi hír, hogy az Európai Bizottság megháromszorozta a Gázának nyújtott »humanitárius« támogatást. Vagyis az Európai Unió a Gázának nyújtott eddigi támogatását transzparensnek tartja és az összegek felhasználását a meghatározott célokkal és szándékokkal megegyezőnek tekinti.



Most akkor azt kellene eldönteni, hogy az Európai Bizottságban vajon csupa látni, hallani, olvasni és felfogni képtelen gyengeelméjű ül-e, avagy az EU tényleg helyesen értékeli a helyzetet, mert a Gázának szánt »humanitárius« segélyt valóban azokra a célokra szánta, amelyekre a gázai övezetben eddig is felhasználták, s ezután is »rendeltetésszerűen« fel fogják használni: a legmocskosabb korrupcióra, a Hamász vezetői luxuséletvitelének biztosítására, csecsemők lefejezésére vagy terhes asszonyok hasának felmetszésére alkalmas gyilkoló eszközök beszerzésére, kiterjedt fegyvercsempészésre, rejtőzködésre és civilek fogvatartására szolgáló alagútrendszerek kiépítésére, civil lakosság elrablására alkalmas egységek motorizált felszerelésére, az egész zsidó-keresztény civilizációt fenyegető barbár terrorizmus további gründolására és fenntartására?”

Nyitókép: Képmetszet