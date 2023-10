vagy azon, hogy az önrendelkezésből és a pénzből végül ezt sikerült összehozni: egy terrorista keltetőt,

egy patkánylyukat, egy kvázi állam, kvázi harminc-negyvenezres néphadseregével, amely most rázúdult egy civilizált nyugatias országra, a maga rögbrutalitásával, lefejezéssel, gyerekgyilkosságokkal- az iszlám államtól ismert kegyetlenséggel.

és hagyjuk most az ott is, itt Európában is a terrort ünneplő tömegeket

Csak nézzük, a mi derék áldozathibáztató európai antiszemita baloldalunkat, ami bármire képes, hogy elnyerje az Európát ellepő barbár hordák rokonszenvét-végtére is ők a szavazóik

hozzánk még nem érkeztek meg, nálunk még nem alakultak ki mini Gázák, ám ettől mindig csak egy választásra vagyunk!

Legközelebb 2024-ben!

Legyünk ott és akadályozzuk meg, hogy városaink, falvaink csendjét a barbár hordák üvöltése verje fel!”

