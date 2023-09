„»Szilágyi János nem akart kommunista lenni.« Ez mekkora szemét cím. Mondjuk jót mosolyogtam rajta, de ez újságíróként talán megbocsátható. A furcsa, hogy a 24.hu-nál jött ki, amely (elvileg) nem ellenséges Szilágyival. A hvg.hu azért finomabban bánt Szilágyival: »Pofont kaptam azért, hogy nem akarok kommunista lenni«.

Ő is szerepelni fog a könyvemben.

Meg természetesen az édesapja, aki Rákosiék egyik legfontosabb pénzembere volt, de egy időben a Rádiót és az MTI-t is ő vezette. Róla is beszél ebben az interjúban, és kifejezetten szimpatikus számomra, hogy a többséggel ellentétben nem formáz »kommunista hőst«, nem hazudozik róla össze-vissza, és ki is tudja fejezni a haragját. Hiszen évekre az intézetbe rakták. Nagyon sok egykori káder-gyerek áldozat is volt – a garantált és sokszor be is teljesített karrierív mellett.”

