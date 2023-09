Nem semmi: a nyár elején még örömmel fogadta a kecskeméti MSZP-ben Csintalant, aztán kilépett a pártból

A kecskeméti ellenzéki pártokat tömörítő Szövetség a Hírös Városért Egyesület ugyan tudomásul vette Dobos József frakcióból, illetve az egyesületből történő kilépését, de – mint írták közleményükben – miután a közösségük munkája segítette őt hozzá a képviselőséghez, felszólították, hogy mondjon le a mandátumáról, és további sikereket kívántak neki a NER-ben.

Csintalan a Kötöttfogás egyik augusztusi podcastműsorában azt mondta, Dobos távozásának – nagy valószínűséggel – az az oka, hogy

politikai és gazdasági nyomást gyakoroltak rá, és ő a több mint 30 embert foglalkoztató, bútoreladással foglalkozó cége érdekében eleget tett az elvárásoknak.

S a régi-új szocialista politikus úgy tudja, a volt pártelnök nem a DK-ban, hanem a KDNP-ben folytatja, mert a „politikai nyomás és a biznisz errefelé tolja”. Csintalan kijelentette, a politika is elkezdi eszközként felhasználni a zsarolásokat. Nem egyszerűen csak arról van szó – állította –, hogy politikai hatalommal gazdasági előny szerezhető, hanem arról is, hogy némelyek a politikai célok elérése érdekében a gazdasági nyomásgyakorlás és a zsarolás eszközeivel élnek.

Dobos szerint nem zsarolták meg

A Mandinernek azonban – kicsit ugyan győzködni kellett, hogy nyilatkozzon a lapunknak – egészen máshogy mesélte el a történetet Dobos. Közölte, szó sincs arról, hogy megzsarolták volna a cége miatt, és az sem igaz, hogy a KDNP-be tart, és nem tudja, Csintalan honnan vette ezeket a téves információkat. A képviselő nem akar senkit bántani, ezért mindössze annyit mond, 21 év párttagság után – ebből az utolsó hat évben a helyi szervezet elnöke is volt – egyszerűen belefáradt a munkába. Arra a megjegyzésünkre, hogy pedig júniusban még nagy örömmel fogadta ő is Csintalant, csak egy lemondó sóhaj volt a válasza.

„Megkezdődtek már az ellenzéki pártok tárgyalásai, én viszont ebben már nem kívánok részt venni, kicsit elegem lett a belpolitikából, így azt tartottam etikusnak, hogy távozom”

– fogalmazott. Azt kérdeztük, úgy látja, az MSZP-nek már nincs jövője? Ilyet ő nem mondana – jelentette ki –, az összefogásnak lenne értelme, persze nem mindegy, hogy ez miként valósul meg.

Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy a Hírös Városért Egyesület felszólítása ellenére sem kíván lemondani a mandátumáról. Független lokálpatriótaként dolgozik tovább, így a jövőben abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy nem azt kell néznie, hogy egy ötlet a jobb- vagy a baloldalról jött-e, hanem azt, jó-e a városnak, s ha igen, támogatni fogja.

Azt állítja, ragaszkodnak hozzá a választói

El fog indulni a jövő évi önkormányzati választáson, úgy érzi, most is van esélye a győzelemre – négy évvel ezelőtt 11 százalékponttal verte meg fideszes ellenfelét –, hiszen állítása szerint továbbra is élvezi a választói bizalmát, ragaszkodnak hozzá, miután nagyon sokat tett a választókerületéért. Épült három játszótér, kutyafuttató, közösségi kert, beindul a Nyíri út szélesítése, a többi út, járda is folyamatosan karban van tartva, ezt pedig értékelik az ott élők – mondta.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube