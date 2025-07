Bokabilincset kapott Jair Bolsonaro, folyamatosan megfigyelik

Jeladóval ellátott bokabilincset kell hordania Jair Bolsonarónak egy bírósági végzés értelmében – közölte a volt brazil elnök hivatalának sajtószolgálata pénteken.

A brazil szövetségi rendőrség időközben átkutatta a korábbi államfő otthonát, valamint pártja, a Liberális Párt irodahelyiségeit is Brazíliavárosban. Sóstenes Cavalcante kongresszusi képviselő, Bolsonaro pártjának alsóházi frakcióvezetője az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta:

irodáik átkutatása »a konzervatívok és jobboldali közéleti szereplők üldöztetésének újabb fejezete«.

A helyi sajtó, illetve a Liberális Párt parlamenti képviselői arról számoltak be, hogy Bolsonarót eltiltották a közösségi média használatától, és attól is, hogy felvegye a kapcsolatot diplomatákkal, valamint olyan személyekkel, akikkel szemben a brazil legfelsőbb bíróság szintén vizsgálatot folytat, ideértve saját fiát, Eduardo Bolsonarót is. Eduardo Bolsonaro, aki brazil parlamenti képviselő is, jelenleg az Egyesült Államokban él.

A brazil legfelsőbb bíróság március végén jóváhagyta a vádemelést Bolsonaróval szemben állítólagos puccskísérlet miatt. Az ügyészek azzal vádolják, hogy közeli híveivel – köztük miniszterekkel és magas rangú katonatisztekkel – összeesküvést szőtt, hogy a 2022-es választások után is hatalmon maradjon, de a választást a második fordulóban elvesztette nagy riválisával, Luiz Inácio Lula da Silva jelenlegi elnökkel szemben. Bolsonaro egyik legutóbbi bejegyzésében az X-en boszorkányüldözésnek nevezte az ellene zajló pert.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten a brazil termékekre kivetendő 50 százalékos importvámot helyezett kilátásba, részben azzal indokolva, hogy Brazíliában büntetőeljárás folyik Bolsonaro ellen.

Az amerikai elnök boszorkányüldözésnek nevezte a Bolsonaróval szemben folyó eljárást, és Truth Social közösségi oldalán közzétette a volt brazil elnöknek címzett levelét is, amelyben azt írta: „Láttam, hogy milyen szörnyű bánásmódban részesülsz egy igazságtalan, ellened fordult rendszer kezei által. Ennek a pernek azonnal véget kell vetni!”

