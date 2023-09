„Az a baj Magyarországon, hogy kevés a baloldali párt. Azért kevés, mert Orbán és körei tűzzel-vassal üldözik, illetőleg bántják őket. Ám Márki-Zay Pétert nem lehet csak úgy megijeszteni, s ha ő a fejébe vesz valamit, az fejbe van véve. Például megálmodta, hogy csinál egy huszonharmadik (vagy hanyadik) magyarországi baloldali pártot, mert a nép már dühösen követeli – és tádám: megcsinálta!

Innen már köpésnyire a kormányváltás.

Most szombaton zászlót is bontott a csapat. Az a nevük, hogy Mindenki Magyarországa Néppárt. Eredeti és ötletes név. (A többi már foglalt volt.) Márki-Zay Péter pártelnök – ha már ott volt – tartott is egy magához képest rövidke, másfél órás helyzetértékelőt, amelyben fölvázolt ezt-azt. Ő ebben, mármint a fölvázolásban nagyon jó. A lentről fel, fentről le, de leginkább az összevissza vázolásban.

Arról tájékoztatta például a nagyérdeműt, hogy a Fidesz olyan, mint a nácik, hiszen megszállták az országot. Elegáns és mértéktartó hasonlat, ahogyan Pétertől megszokhattuk. Aztán azt a frappánsan unikális gondolatát is közkinccsé tette, hogy a Fidesz támogatói megvezetett, sötétben tartott emberek. Végre egy bölcs politikus, aki nem sértegeti a megszólítani kívánt szavazókat. Igazi államférfi, na. (Ráadásul ezúttal nem sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította a fideszeseket, ami arra utal, Péter próbál uralkodni magán, esetleg szed valamit a dühkitöréseire.)”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt