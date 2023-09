Már nem tanít, mégis aktívan agitál a PDSZ-es Nagy Erzsébet

Évekkel ezelőtt megszűnt a pedagógusi jogviszonya Nagy Erzsébetnek, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányi tagjának, aki ennek ellenére folyamatosan úgy beszél, mintha ő is egy lenne a nap mint nap oktató pedagógusok közül – olvasható a Vasárnap.hu-n. A kormányt gyakran kritizáló szakszervezeti vezető nem mellesleg az Orbán-kormány által biztosított Nők40 kedvezménnyel ment el nyugdíjba.

Nyugdíjasként a pedagógusok nevében

Nagy Erzsébet a lapnak adott tájékoztatást arról, hogy 2021. november végén járt le a felmentési ideje, és ekkor szűnt meg a jogviszonya. Arról is beszámolt, hogy a negyven év jogosultsági idő alapján ment nyugdíjba, így élt a Nők40 kedvezménnyel.

A kedvezményt 2011-ben vezette be az Orbán-kormány. Ennek célja, hogy korkedvezményben részesítse azokat a nőket, akik az élet több területén is teljesítettek: így 40 évnyi jogosultsági idő után nyugdíjba vonulhatnak.

A korábbi pedagógus nyilvánosan nem említette meg eddig, hogy valójában már nem tanít. Sőt,

sokszor úgy fogalmazott, mintha ő is tanítana, mintha nem nyugdíjasként, hanem aktív tanárként, a pedagógusok kollégájaként tevékenykedne.

Meglepő lehet, hogy egy nem aktív pedagógus szakszervezeti tag legyen, de ezt a PDSZ Alapszabálya nem zárja ki. Ami némi ellenérzést válthat ki az az, hogy

a pedagógus tiltakozások egyik leghangosabb szakszervezeti vezetőjének valójában nincs köze a napi iskolai tanításhoz.

– hangsúlyozza a portál.

Bár Nagy Erzsébet élt az Orbán-kormány által bevezetett kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséggel, a Nők40-nel, de nem élt a kormány által kínált másik lehetőséggel, hogy a nyugdíja megtartása mellett tovább tanítsa a gyerekeket, és a nyugdíj összege mellett a tanári fizetését is megkapja.

Korábban már elbocsátották

A lap információi szerint 2002 júniusában Nagy Erzsébet pécsi iskolájában a gyereklétszám csökkenése miatt létszámleépítés történt. A munkáltató két másik pedagógus mellett

Nagy Erzsébetet is elbocsátotta, arra hivatkozva, hogy ő heti 4 órával kevesebbet tanított tanártársainál.

Nagynak azért volt kevesebb órája, mert szakszervezeti tevékenysége miatt a törvény lehetővé tette, hogy a gyermekek tanítására fordítandó idő egy részét, az ő esetében óraszáma ötödét szakszervezeti tevékenységgel töltse – írják.

A pécsi intézmény vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy megosztja az iskolát Nagy Erzsébet és az igazgató közötti konfliktus, majd azt is hozzátette, hogy azért is Nagyot bocsátotta el, mert az iskola három némettanára közül Nagy Erzsébet tudna a legkönnyebben elhelyezkedni, mivel neki egyetemi végzettsége van, ezzel pedig gimnáziumban és egyetemen is taníthatna németet.

A főigazgató elmondta, hogy Nagynak ősztől nem tudnak órát adni, azonban amíg a munkaügyi bíróság nem hozza meg döntését, munkaviszonya megmarad, és addig állandó helyettesként foglalkoztatják.

Nyilatkozott Nagy ügyében a pécsi önkormányzat oktatási bizottságának akkori elnöke is, aki Nagyot

kompromisszumképtelen és konfliktuskereső tárgyalópartnernek tartotta, aki iskoláján belül is ilyen,

és szerinte komoly szerepe volt abban, hogy az intézmény alig 12 év alatt a hatodik igazgatót fogyasztotta. Nagy pert indított az elbocsátása ellen, amit 2004-ben meg is nyert.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd