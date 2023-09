„Kelemen Anna, az egykori pornószínész és prostituált a HírFM Bezzeg című műsorában bevallotta, hogy »Igen, fideszes vagyok«. Sőt, azt is elmondta, hogy Orbán Viktort vezérnek és hősnek tartja. Kell még valamit mondanom, Ildikó?

Milyen érdekes, hogy az egykor keményen kokainozó celebnek azért annyira nem ment el az esze, hogy például a legújabb, Vona Gábor-féle párthoz álljon, netán Jakab Péter mellé szegődjön, vagy Ujhelyi Pityeszt kövesse. Esetleg Márki-Zay új pártjának legyen a celebje, vagy Mesterházy Attilát részesítse előnyben. S ne feledkezzünk meg a mi jó Szanyi Tiborunk ISZOMM pártjáról sem, mert az is sorban áll az állami támogatásokért. Ezeknek marad a saját kinevelésű, mocskos szájú Pankotai Lili.

Tudjuk jól, hogy ezeknek az új törpepártoknak, bármit állítanak is magukról, kivétel nélkül baloldali közösségeknek nem az a céljuk, hogy választást nyerjenek. Láthattuk 2022-ben is, hogy hiába fogott össze öt-hat párt Orbán ellen, minden eddiginél nagyobb vereséget szenvedtek. Pedig akkor már a guruló dollárok is nagy lendülettel érkeztek, leginkább Bajnaihoz Londonba, hogy onnan a választási kampány kiadásait számolatlanul finanszírozni tudják.

A hírek szerint ez a folyamat azóta sem állt le.

Jobban jár tehát valaki, ha részese a nagypolitika perifériájának, mintha teljesen partvonalon kívül reked. Láthatjuk a kutyapárt példáját, amely még sosem került be a parlamentbe, de az egy százalékos küszöböt átlépte, így mindig jutott annyi pénz a konyhára, hogy a párt vezetése különösebb munka és szakértelem nélkül hasonló jövedelmekre tegyen szert, mintha országgyűlési képviselők lennének.”

