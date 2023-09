„Ma 22. alkalommal kerül sor a hagyományos kötcsei piknikre. A mostani találkozó legfontosabb kérdését a jövő évi európai uniós választások jelentik, melyek igen jelentősek Magyarország jövője szempontjából.

Brüsszelt foglyul ejtette egy háborúpárti és korrupt elit, és azok az elhibázott brüsszeli döntések, amelyek az elmúlt időszakban megszülettek, nagyon komoly károkat okoznak. Európa versenyképessége is egyre romlik.

Minderre az jelenti a megoldást, ha az európai parlamenti választásokon mindenhol a jobboldali pártok erősödnek meg. Úgy gondoljuk, erre van is esély. Magyarországon is a jobboldali erőknek, a Fidesz–KDNP képviselőinek kellene bizalmat kapniuk jövőre, mert így az Európai Unióban és Brüsszelben is változásokat tudnánk elérni.”