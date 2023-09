„A bűnözők hol használhatják ki a generatív AI-eszközökben rejlő lehetőségeket?

Mindenütt: a mesterséges intelligencia úgy lesz része az életünknek, mint az elektromosság. Nem kérdezed, hogy a bűnözők hogyan vetik be az Otto-motort vagy a repülőgépet.

Ön szerint létre lehet hozni egy általános mesterséges intelligenciát? Miről szól ez pontosan és mi a jelentősége ennek?

Egyelőre erről szó sincs, nem létezik az általános mesterséges intelligencia. Mindig egy problémára megoldást jelentő mesterséges intelligenciát fejlesztünk. Az általános mesterséges intelligencia fejlesztése célként sem merül fel, ez még egyelőre inkább kutatási feladat.

Egyes vélemények szerint nagy előrelépés történt a közelmúltban a technológiai szingularitás felé. Mit gondol erről? Mikor következhet be, és milyen következményei lehetnek?

Nagy összegben merek fogadni arra, hogy ez nem következik be a közeljövőben: nem is tartunk itt, és nem erről van szó. Az algoritmusokban nem történt nagy előrelépés, nem jöttünk rá valami olyanra, amiről eddig nem tudtunk: nincs egy olyan átütő felfedezés, mint amikor Newton kidolgozta a törvényeit, vagy a differenciál- és integrálszámítást, amivel jobban le tudjuk írni például az égitestek mozgását. A mesterséges intelligencia szinte minden részét ismerjük már 40-50 éve, viszont mégis van egy nagyon fontos új, műszaki tudás.

Az új tudás az, amiről ötven éve fogalmunk sem lehetett, hogy hogyan működnének ugyanazok az algoritmusok 10 milliószor gyorsabb gépeken.

Ha a ChatGPT háromhavonta válaszolna a kérdésekre, nem érdekelne senkit, nem várnánk ki. Akkor háromhavonta válaszolt volna, most másodpercenként 2-3-at válaszol, azzal már lehet csipogni, csevegni, ez a nagy különbség. Ezt kezdtük el látni, 10 milliószor nagyobb, gyorsabb gépeken.

Amikor 1993-ban megkaptam az első 30 megabyte-os winchesteremet, akkor azt hittem, ez az egész életemre elég lesz, hiszen mikor írok én le 30 millió karaktert. Ma el sem tudok indítani egy szövegszerkesztőt egy ekkora adathordozón. A telefonodban több számítási kapacitás van, mint 50 éve az egész világon volt. A mérnököket nem az érdekli, miért működik az algoritmus, hanem az, hogy általában mikor mi az, ami működni szokott.

A mesterséges intelligencia mára egy standard műszaki diszciplínává vált, ettől lett ekkora hype körülötte.”

