„LEDÖBBENTŐ EZ A PÖCEGÖDÖR SZINTŰ LEJÁRATÓKAMPÁNY!

Most éppen Mérő Vera és más emberi jogi aktivisták ellen...

Ezt a fotót reggel üzenetben kaptam meg, egy aluljáróban fotózta le valaki. Most Vera oldaláról osztom meg. A plakát QR-kódja alapján a k*ruc infóhoz köthető ez a mocsok. Vera kitörölte a többiek nevét, ezért én sem írom ide, de mélységesen felháborít, hogy általam tisztelt emberek ellen ilyen bűncselekményt lehessen elkövetni 2023-ban Magyarországon!

Már engem is próbáltak sokszor belekeverni a szélsőjobbos okádékportálok a pedofília pártolásába, sőt azt is állították rólam, hogy én abuzáltam Hodász Andrást. Teljesen meglepő, hogy erről a plakátról lehagytak... No, nem mintha hiányolnám.

Szóval itt tartunk! Aki Magyarországon kiáll a nők és a gyermekek, valamint kisebbségi csoportok mellett, aki felemeli a szavát az erőszak és bántalmazás legkülönfélébb formái ellen, abból lesz a pedofilsimogató. Hát csúcs!

Üzenem azoknak, akik ebbe a kampányba pénzt, időt, energiát tettek bele, akik kimentek az aluljárókba, hogy kitegyék ezt a szennyet, mert meg vannak győződve róla, hogy a jó oldalon és a jóért harcolnak, hogy hatalmasat tévednek és valójában pöcegödör szintű erkölccsel és végtelenül torz, beteg lélekkel rendelkeznek, és miközben észre sem veszik, ők maguk a gonoszság szószólói! Fújj! Ritkán mondok emberről ilyet, de hánynom kell tőletek!”

Nyitókép: Facebook