„Belpolitika – nos, ez nem egy belpolitikát megvitató oldal. Ha valakinek mindenre az a reakciója, hogy de a »kormány«, az megvitathatja azt máshol, én ebbe többet nem megyek bele.

Röviden, hogy mit gondolok erről: először is, félreértés ne legyen – tőlem lehet nem szeretni a jelen kormányzatot, de akinek mindenről ez jut eszébe, az komoly problémákkal küzd, és nem fogom hagyni, hogy a frusztrációit itt élje ki.

Azt fel kellene már fogni, bár látom sokaknak nehéz, hogy nem a magyar nacionalizmus alkotta 1918 előtt a szomszédos nemzetek nacionalizmusát, a korabeli Szerbia vagy Románia (vagy éppen Franciaország, stb.) semmivel sem volt toleránsabb a nemzeti kisebbségeivel, mint Magyarország - sőt, sokkal kevésbé volt toleráns. Ez egy gyűlöletkeltő magyarellenes narratíva, hogy itt valami különleges elnyomás volt. Lehetett volna okosabb, toleránsabb a korabeli magyar politika, de nem volt barbár és kivételesen elnyomó – sőt, ahogy mondom, a nagy átlagnál kevésbé volt elnyomó.

Ma sem az a döntő, Magyarország mit tesz vagy nem tesz. A felelősség mindig azé, akié a hatalom, és az a szomszéd nemzeteké. A nemzeti homogenizációs projekteket talán együtt kellene elítélnie minden magyarnak és kiállnia az elnyomottakért - az ellenzék számos ereje egyébként meg is teszi. Soha nem is mondtam rájuk egy rossz szót sem - ezen az oldalon biztos, hogy nem. Kivéve éppen az ellenzék »vezető erejét« – mely (illetve az MSZP részeként vezetői) egész egyszerűen egy gyalázatos álláspontot képviselnek immár évtizedek óta. De őket sem sokszor emlegettem és megígérem, a jövőben kerülni fogom őket is ezen az oldalon, arra sem érdemesek, hogy beszéljünk róluk.

Fel kellene már mindenkinek fogni, olyan dolgok zajlottak/zajlanak egyes szomszédos országokban, amelyek Magyarországon egyetlen kormányzat alatt sem történtek 1990 óta. Senkit sem aláztak, hurcoltak meg úgy, mint Malina Hedviget, senkit sem zártak koncepciós per után börtönbe, mint a székely fiúkat, és így tovább.

Akik azt képzelik, hogy ma is toleránsabb, európaibb ország mondjuk két keleti és egy északi szomszédunk, azok tényleg elvesztek belpolitikai gyűlöletükben, vagy teljesen vakok.

Ps. Megpróbálom kikapcsolni a kommentelést erre a posztra - nem akarok ezen vitát. Ez a véleményem és kész. Ha a jövőben bármely politikai erőt a számra veszek ezt elfelejtve, akkor szóljanak és én kérek elnézést.”

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid