„Azóta is folyton megkapom, hogy több volt bennem” – mondja a korábbi magyar válogatott játékos

A 21-szeres magyar válogatott labdarúgó, Egressy Gábor a Büntető.com-nak adott interjújában beszélt az atlantai olimpiáról, a futball változásáról és a kézilabdában eltöltött éveiről is.

Egressy Gábor az interjú kezdetén elmesélte, hogy álltak akkoriban az emberek a magyar futballhoz, mikor kijutottak az atlantai olimpiára és ő maga ezt mekkora elismerésként éli meg.

„Emlékszem, sokan figyelmeztettek akkoriban, szép siker a kvalifikáció, sajnos azonban eltelik majd újabb huszonnégy év úgy, hogy nem leszünk résztvevők, amit én akkor nem hittem el, erre tessék!

De nem egyedül az olimpiát gondolom nagy sikernek,

az, hogy vb- és Eb-selejtezőn öltöttem magamra a címeres mezt, szóval bár szép az olimpia, eltörpül szerintem ahhoz képest, amilyen varázslatos lehetett Európa-bajnokságon szerepelni az utódoknak” – mondta.

Egressy futballkarrierje

Egressy arról is őszintén beszélt, mennyire elégedett a összességében a futballkarrierjével.

Teljes volt. Még ha azóta is folyton megkapom, hogy több volt bennem.

Lehet, csak épp kilencvenhatban harmincmillió forint plusz áfa összegben szabták meg az áramat, ez azért szűkítette a mozgásteremet. Nincs értelme a »mi lett volna, ha« kérdéseket feszegetni, akkor is elégedett voltam a pályámmal, a mából visszagondolva is az vagyok. Ettől még nyilván alakulhatott volna másképp. Huszonnégy évesen aláírtam az Austriának, az MTK és a Wien azonban nem tudott megegyezni. Azt mondjuk ma sem értem, miért nem fogjuk fel, hogy a kevesebb néha több. Ha egy kicsit engedek az árból, de gyümölcsöző kapcsolatot alakítok ki a külföldi partnerrel, lehet, később jó néhány játékost elpasszolhatok neki. Az MTK azóta se adott el senkit az Austriának. Jártam a Wimbledonnál is, csak hát az a bizonyos kétmillió font betett. De nem dőlök ezek miatt a kardomba” – mondta.

Nyitókép: Egressy Gábor