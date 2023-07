Elkezdődött az MCC Feszt: kulturális és zenei programokkal a magyar tehetségért

Csütörtökön elstartolt az MCC Feszt, Magyarország legnagyobb kulturális és oktatási fesztiválja. A hivatalos megnyitón Hernádi Ádám esztergomi polgármester és Erős Gábor országgyűlési képviselő köszöntő szavai mellett Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója szólalt fel, aki arról beszélt, hogy amikor megálmodták a nyári programot, az MCC-s közösség számára terveztek fesztivált csinálni. Akkor még 2-3 ezer fővel számoltak, erre 13 ezer érdeklődő volt. Tavaly 30 ezer vendéget fogadtak, idén pedig 40 ezer főnél is több vendéggel számolnak.



„Mondhatjuk azt, hogy Balassi és Babits városában otthon vagyunk, és köszönjük, hogy a város minden lakója befogadott minket” – fogalmazott Szalai. „Hangot adunk a tehetségnek, és ez az, amihez az MCC igazán ért. Ha olyan tehetséges diák vagy, aki úgy érzi, hogy az átlagnál többet tud dolgozni, több tudást akar szerezni, nemzetközi kitekintést akar szerezni, akkor itt a helyed!” – szögezte le az MCC főigazgatója.



Szalai felsorolta, hogy immár 29 helyszínen tart képzéseket az MCC, 10 éves kortól az egyetem végéig, de nem csak az anyaországban, hanem Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján is, összesen több mint 7000 fiatal tartozik az MCC égisze alá. „Éppen múlt héten nyitottuk meg 29. helyszínünket Erdélyben, ami egy fantasztikus gyerektábor lesz” – újságolta a főigazgató.



Szalai kiemelte, hogy a mostani fesztivál is kiváló lehetőség lesz arra, hogy a résztvevők betekintsenek az MCC működésébe, hiszen az Edu sétányon több mint 100 kiállító sorakozott fel, a 10 színpadon pedig rengeteg esemény, vita, beszélgetés kerül megrendezésre. Természetesen a fesztiválnak a szakmai program adja a gerincét, rengeteg kiváló hazai és külföldi szereplővel, köztük olyan nagyágyúkkal, mint Michael Knowles befolyásos amerikai politikai kommentátor és Sebastian Kurz volt osztrák kancellár.

Ezen felül persze lesznek koncertek is, minden korosztály és minden zenei ízlés kedvelője megtalálja a maga programját.

Szalai záró soraiban felhívta a figyelmet, hogy a fesztivál nagy része ingyenes.

Nyitókép: MCC