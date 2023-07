Elegánsan tette helyre luxemburgi kollégáját Szijjártó Péter (VIDEÓ)

Szijjártó Péter videóüzenetben reagált a luxemburgi külügyminiszter megszólalására.

„Na most a luxemburgi kollégám, akinek azért kedvenc sportága a magyarok kritizálása, hogy finoman fogalmazzak. Tegnap a Biztonsági Tanácsban utánam beszélt és elmondta, hogy nem azért támadnak minket, merthogy békét akarnánk, hanem mert nem vagyunk szolidárisak” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

„Na most, mi magyarok több mint egymillió menekültet fogadtunk be Ukrajnából. Nem vagyok pontosan tisztában a luxemburgi számokkal,

de valószínű, nem ér ennek a közelébe,

és mi egy olyan nemzetet képviselünk, amelynek tagjai egyre növekvő számban meghalnak ebben a háborúban” – mondta.

„Na most feltételezem, és egyúttal remélem is, hogy még egyetlen luxemburgi sem halt meg az ukrajnai háborúban, és nem is fog meghalni” – közölte Szijjártó Péter.

„Ugyanakkor egy ilyen nyilatkozatot tenni, pont velünk, magyarokkal szemben, pont egy luxemburgi külügyminiszter részéről, azt hát szerintem minimum vissza kell utasítanunk” – foglalta össze a véleményét.

A videót itt tudják megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán