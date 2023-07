„Nem tudomást venni arról, hogy micsoda vakság épp ezekben az időkben beleállni a magyar futballba, az a legprimerebb emberi kicsinyesség és gazemberség. Nem Orbánnal és hobbijával, hanem a srácokkal és a szurkolókkal szemben. És ezek a nyomorultak abba se gondolnak bele, hogy lehet Fradi- és válogatott szurkoló egy ellenzéki is. Én aztán nem védem ok nélkül a Fradit. Sose voltam fradista. A futball viszont a szenvedélyem, és amint bármelyik magyar klub nemzetközi kupában játszik, automatikusan fradista, kecskeméti vagy ZEG-es leszek.

Ehhez mégcsak nagy magyar önérzet sem kell, elég szeretni a sportágat és szurkolni annak, hogy magyar fiúk (igen, fociznak magyarok a magyar csapatokban minden rosszindulatú híresztelés ellenére) magyar szurkolókkal magyaroknak szerezve örömet viszik a hírünket a világban, ami ez esetben Európa. Jobb esetben a BL, kevésbe jobb esetben az El, legkevésbé jó esetben a Konferencia Liga, amit még magam is kis iróniával konfetti ligának hívtam annak ellenére, hogy szeretett európai csapatom, az AS Roma megnyerte azt. Lehet kajánkodni, és meg is jelentek a hiénák.

Ha azt hisszük, hogy az Újpest szurkolói voltak kimutathatóan a szemétkedők között, tévedünk. Végre előbújhattak áporodott odúikból a stadionozók, az oktatásegészségügyezők, a szotyolázópuhosorbánozók, a tornából felmentettek, a momentumosdékásjobbikosok és a »városbéli puhányok, nyavalyások«, utóbbiak a Nagy Ho-Ho-Horgász szerint, feltétlen. De legyünk megértőek és humánusak! Ezek a figurák ki voltak éhezve, vegetáltak, epebajban szenvedtek évek óta. Minden ármánykodásuk ellenére jó a magyar foci! És mit várjunk a balliberális médiumoktól? Én megelégszem a tisztes tényközléssel is, de ha már jó alkalom volt a BL-kiesés a vitriolos tollak elővételére, úgy talán kéne némi méltatás a Shamrock elleni 4-0-ról is. Én nem nagyon láttam ilyen beszámolót. Ezzel is elárulják magukat, hogy kizárólag a futball és a magyar sport kudarcában érdekeltek.”

