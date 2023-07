„A Magyar Nemzet a mostani cikkében is gondosan elhallgatja, miért gondoljuk úgy, hogy Romániában be kellene tiltani a tusványosi »szabadegyetemnek« álcázott magyar fasiszta gyűléseket, mert ezek az érvek megalapozottak, különben nem ijedtek volna meg tőle úgy, hogy azonnal verébre irányítsák az ágyút. Ahogy azt is elhallgatták, miért gondoljuk úgy, hogy Orbánnak a »Brüsszel« cím alatt elhangzó EU-ellenes uszításait, hazugságait sem szabadna szó nélkül tűrni egy uniós országtól. Ahogy azt sem, hogy az uniós ország vezetője nyíltan tagadja az egyetemes emberi értékek létét.

A Tusványosról írt elemzésünket sem fogják a kirakatba tenni, de elolvasása a propagandista uraknak mégiscsak hasznos lenne, mert kiderül belőle, hogy a magát isteni elhívásúnak tekintő vátesz "miniszterelnök", akinek a »sorsa« a hatalom (amely ezek szerint nem a néptől származik és nem a népakarattól függ), milyen pontokon áll homlokegyenest szemben a Bibliával, amire hivatkozik. ”

***