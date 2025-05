„ (...) Röpke fél évszázadra rá egy világégés elfojtásaként a nagyhatalmaktól Trianonban megkapták mindehhöz Erdélyt is, hogy aztán a második világégést követően minden lehetséges organikus fejlődés esélyét elvegyék tőlük a kommunisták. Nicolae Ceaușescu diktátorként gyakorlatilag egy új Romániát konstruált, csak hát a cipész és a kaptafa esete, olyan is lett, a nacionálkommunizmus kísértete azóta is köztünk jár.

Az 1989-es sorcsere után a román kommunisták gyorsan átváltottak kaméleon üzemmódba (ami ugyancsak a román politika karakterjegye, mindenféle skrupulus nélkül tudnak átállni a győztes oldalára), vagyis folytatódott a tartalom nélküli formák politikája.

Ha tehát meg akarjuk érteni, hogy Romániában most mi között választanak az állampolgárok, akkor Maiorescuhoz kell visszanyúlni: az egyik jelölt a tartalom nélküli formák éltanulója, a másik a nyugati formák nélküli originál tartalom megtestesítője. Ezt gondolja és ennyit gondol a románok többsége.

Románia az elmúlt 150 évben úgy volt, hogy nem volt. És most mintha visszaléptek volna a startvonalra.”