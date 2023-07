Nem tiltott könyvek: a Libri reagált a demonstrálók akciójára

A Mandiner kedden beszámolt róla, hogy délután kettő és hat óra között minden nap könyveket osztogatnak egyetemista aktivisták a Rákóczi úton található Libri előtt. A standjukon papír hirdeti: „tiltott könyvek, inygyér”.

A Libri most reagált az aktivisták cselekedetére. A demonstrálók szerint ugyanis ők a tiltott könyveket osztogatnak.

„Azok a könyvek, amelyeket az egyetemisták osztogatnak és megjelentek a sajtóban az erről készült fotókon, felnőtteknek szóló kötetek, és nincsenek becsomagolva a könyvesboltokban. Az egyetemisták által használt »tiltott könyvek« kifejezésnek sincs valóságtartalma.

Sem ezek, sem más kötetek nem tiltott könyvek,

a kínálatunkban minden olyan cím megtalálható és továbbra is megvásárolható, ami eddig is. Azok is, amelyekre a Fogyasztóvédelmi Hatóság határozata és a kiadók iránymutatása alapján fólia került” – reagált a hvg.hu-nak küldött közleményben a Libri Csoport.

