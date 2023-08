„Bajban vagyok. Nem tudom, hogyan is kell most szólítani az amerikai nagykövetség vezetőjét. Zdrasztvujtye Tovarissal köszöntsem, vagy kedves kollégának tituláljam? Ha jóhiszemű vagyok, akkor kollégának hívnám ezt a Pressmant, aki tegnap óta már szerkesztené is a Magyar Nemzetet. Megüzente ugyanis, hogy szerinte nem jó a cikkünk címében a szóhasználat. Értem. De amikor ugyanez az ember Magyarországról beszél tiszteletlenül,

vajon miért nem kényes ennyire a szóhasználatra?

Ha az újdonsült »kolléga« leírja – helyes szóhasználattal –, hogy Magyarország demokrácia, mellette pedig gesztusként azt is kérné, hogy mivel már nagyon sok magyar embert vérig sértett, helyezzék át tőlünk, és a tetejébe visszavonná, helyreigazítaná azt a temérdek hazugságot, amit eddig terjesztett rólunk, akkor talán, esetleg javítanánk a kifogásolt címen.

Vagy játszhatjuk azt is, amit velünk Brüsszel. Teljesítené a kérésünket, el is húzna innen, mi pedig csak újabb és újabb kéréseket fogalmaznánk meg. Amíg azokat nem teljesíti, addig bizony mi sem írjuk át a címet… És hogy utána mi lenne? Újabb és újabb ürügyeket keresnénk, miért marad a korábbi cím.

Tudod, »kolléga«, e téren sokat tanulhattunk tőled, tőletek.

Ha megsértettelek azzal, hogy lekollégáztalak, akkor maradhatunk a Tovaris Pressman megszólításnál, ahogy szimpatikusabb. A lényegen ez mit sem változtat: Tovaris, daszvidanyia!”

