„Két évvel ezelőtt Dobrev Klárát tartotta az ellenzéki előválasztáson a legalkalmasabbnak a miniszterelnöki jelöltségre, végül nem az ő vezetésével indult neki a választásnak az ellenzéki összefogás. Az eredmény ismert, történelmi vereséget szenvedtek. Hiba volt, hogy nem Dobrev Klára vezette az ellenzéket?

Ebben a kérdésben nehéz hibáztatni bárkit, mert az előválasztás egy vitathatatlanul sikeres demokratikus folyamat volt. Továbbra is tartom, hogy az akkor felállt öt jelöltből Dobrev Klára volt a legalkalmasabb. De hangsúlyozom, nekem csak egy szavazatom volt ebben a döntésben. Ami az előválasztást követően történt – nemcsak az ellenzéki, hanem a kormányoldalon is –, ezermilliárdos költések annak érdekében, hogy a Fidesz választást nyerjen, a kialakult médiaviszonyok, plakátkampány, bármelyik ellenzéki szereplő meglehetősen nehéz helyzetben lett volna. Az ország azóta azt szenvedi, mivel az ezermilliárdos választási költekezés nyomai felsejlenek az inflációban, a költségvetési pályán is.

Kapott megkeresést Dobrev Klára Árnyékkormányába?

Nem, de ne is hangozzon úgy, mintha ezért meg lennék sértődve. Nem szándékoztam ilyen szerepet vállalni és nem is azért vállaltam nyilvánosan a véleményemet, mert bármilyen személyes elvárásom vezetett volna erre.

Mit szól ahhoz, hogy az ellenzéki pártok komoly bírsággal nézhetnek szembe a külföldi kampánytámogatások ügye miatt?

Rettentő irritáló jelenségnek tartom annak a fényében, hogy a költségvetésből mennyit fordít a regnáló kormány a saját hatalmának biztosítására. Akkor nem zavarna az Állami Számvevőszék fellépése, ha ugyanilyen határozottan cselekedne az előbb említett jelenséggel szemben is.”