Semjén Zsolttal készített nagyon építő videóinterjút Tusnádfürdőn a Telex korunk nagy kérdéseiről, a homoszexualitásról és a fóliázásról, amire az élő interjúban a riporternek nem volt esélye minden lehetséges ellenvetést megfogalmazni, ezért kénytelenek vagyunk Magyarország hivatásos keresztény politikusa állításait a helyiérték táblázatban elhelyezni. Semjén azt állította először is, hogy bűn a homoszexualitás, az pedig az ő (így az egyházak) vallásszabadságába tartozik, hogy bűnnek nevezzék, ami bűn. Rendben, vezessük végig a gondolatot.

Ezért Semjén még a meleg barátainak is megmondja, hogy ez bűn, mert ő az igazságot akkor is megmondja, ha az nem tetszik, mert ő egy ilyen egyenes (értsd: keresztény) ember. Ám ennek csak örülni lehet, mert ebben az esetben nyilván nemcsak a meleg, hanem a tolvaj barátainak is megmondja, hogy lopni bűn, még akkor is, ha előtte hozunk rá egy törvényt, oszt jónapot. Vagy még azt sem. Semjén Zsolt vallásfelfogása már eljutott odáig, hogy minden ember bűnös, még a pápa is. Egyetértünk. Magáról nem beszélt, de segítünk neki: ő is az. Meg az is, akinek sorsa a hatalom.”

***

