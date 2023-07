„Azt írják az orosz lapok, hogy a zsoldosvezér Jevgenyij Prigozsin valóságos háremet tartott egy szentpétervári szállodában. A hír bizonyára igaz, de nem ez az érdekes benne. Hanem az, hogy Putyinnak ilyen eszközökhöz – ilyen hírek közzétételéhez – kell folyamodnia, hogy Prigozsin nimbuszát lerombolja, és megteremtse a vele való leszámolás feltételeit.

Amit Prigozsin a Wagner élén tett, az lázadás volt. A történelmi tapasztalatok szerint egy lázadás elbukása után a szokásos ügymenet a vezető kivégzése, a fellázadt hadseregrész megtizedelése és a megmaradók lefokozás utáni besorolása a hadseregbe. Hogy Putyin semmi ilyesmit nem tett, annak csupán egyetlen oka lehetett: Prigozsin az orosz hadseregen belül is olyan erős támogatást élvez, hogy Putyinnak nem volt módja azonnal leszámolni vele.

Úgy tűnik, hogy a moszkvai tényleges hatalmi körökben a mai napig erős Prigozsin és az általa képviselt kemény háborús fellépés támogatása. Ha Putyinnak van számottevő ellenzéke, akkor az a háborús héják között van.

Arról szó sincs, hogy Putyin békepárti lenne. Ezt a háborút ő indította el, a háborúpárti politikusokat és tábornokokat ő hozta helyzetbe. Putyin célja Ukrajna teljes legyőzése volt, a győzelem után vagy egy bábállamal, vagy akár teljes bekebelezéssel. Putyin hitt az orosz imperializmusban, hitt a saját erejében, és élt vele.

De kudarcot vallott, és ezt már tudja. Valószínűleg a Prigozsin által támadott Sojgu hadügyminiszter és Geraszimov vezérkari főnök is tudja. Úgy tűnik azonban, hogy a radikális tábornokok, a »héják« nem akarják tudni. Szerintük Prigozsinnak igaza volt – és ez védi ma is Prigozsint. A Nyugat nem bocsáthatja meg Putyinnak a háborút, még ha sokan sokat tettek is azért, hogy Oroszország beleessen a háború csapdájába – lásd Kissinger megjegyzését, hogy ennek a háborúnak nem lett volna szabad kitörnie.

De a Nyugatnak meg kell értenie, hogy ma Moszkvában Putyinnál csak rosszabbak jöhetnek, ha az elnök megbukik. A Nyugatnak most azért kell szurkolnia, hogy Putyin le tudjon számolni Prigozsinnal és a héjákkal, és tárgyalási pozíciót szerezzen a saját hátországában. Ez nem most lesz, de nem is a távoli jövőben. Van esély arra, hogy a háború belátható időben megáll. Hiszen minden kompromisszum ezerszer jobb annál, mint ha a héja tábornokok jutnak hatalomra Oroszországban.”

Nyitókép: MTI/AP