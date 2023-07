„Nem tudok erre már mit mondani, egyre szánalmasabb, ahogy a saját közönsége előtt próbálja mentegetni a nyilvánvalóan kudarcos politikáját, hiszen a sorok között ő maga is kimondja, hogy "igen, az unió gondol a bajba jutott országokra, segíteni akarja őket, és segíti is. Hiszen néhány országot kivéve már szinte az összes tagállam költi a Helyreállítási Alap pénzeit – Románia is. Spanyolország pedig már a harmadik kifizetését kapja.

Az Európai Unióban 27 tagállam van, és sehol sem egyszerű a helyzet. A Covid-válság mindenkire hatással volt, ahogy Putyin háborúja is. Infláció van, mindenhol. Csakhogy vannak országok, Magyarországon kívül szinte mindegyik, ahol a kormány a saját hazájának felzárkózását és fejlesztését, az emberek megélhetését tette első helyre. Számukra pedig már évek óta folyósítja az unió a helyreállítási pénzeket. Érdekes módon ezekben az országokban jóval alacsonyabb az infláció is, ha Magyarországhoz viszonyítunk, akkor az összes uniós országban lényegesen alacsonyabb (nálunk ugye a legfrissebb adatok alapján az uniós átlag 3,5-szerese az infláció mértéke).

Az uniós forrásokhoz garanciákra van szükség, amelyeket a legtöbb ország magától értetődőnek vesz, Orbán Viktor azonban nyilvánvalóan nem akarja teljesíteni, hiszen ahhoz le kéne mondania arról a berendezkedésről, amelyet hosszú éveken át taposott ki magának. És ehhez még az sem zavarja eléggé, hogy közben az ország gazdaságát egy vállalhatatlan mélypontra süllyesztette.”

Nyitókép: Facebook