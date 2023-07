„Megint felvetődött, hogy mit gondolok a háború végéről. Továbbra is azt, hogy itt stratégiai győzelmet egyik fél sem tud aratni, sem a Nyugat és Ukrajna szövetsége, sem Oroszország. Ezért fog befagyni valahol, de úgy, hogy Oroszország megtartja minimum a Krímet és a Donbasz nagy részét. Ez a 90% esély, 10% hogy valami megbomlik Oroszországban, és akkor nyerhet Ukrajna+Nyugat. Prigozsinnal szerintem jórészt elment a hajó, de azért nem sziklaszilárd a Putyin rendszer, és 71 éves ugye a vezető.

Miért gondolom így? Talán fel kellene figyelnie mindenkinek már arra, hogy mennyire keveset ad az USA ahhoz képest, amit adhatna, és ebben benne a van a válasz is. Mindig meglep, mennyire naivak is sokan, ha Amerikáról van szó. Egy globális hatalomnak Ukrajna nem az a szent háború, mint sokaknak Európában vagy akár Magyarországon is, hanem egy háború a sok potenciális háború közül. Ezrével állnak az Abramsek és Bradley-k Amerikában raktárakban, eddig adtak 31 Abramset és 100+ Bradley-t.. Ráadásul az exportverziókat, amelyek gyengébbek. Európa fegyverezte le magát, nem Amerika, mert ott még van stratégiai gondolkodás. Nyugat-Európában Franciaország kivételével nincs, ideologiákban gondolkodnak, nem realitásokban - és a végén csúnyán meg fognak lepődni.”

