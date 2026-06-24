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nemzetközi labdarúgó szövetség gianni infantino vb donald trump

Eldőlt: Donald Trump adja majd át a trófeát a vb-győztesnek

2026. június 24. 08:15

Július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban rendezik a világbajnokság döntőjét.

2026. június 24. 08:15
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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke kedden azt mondta: a társházigazda Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja majd át a győztes csapatnak a trófeát a világbajnokság július 19-ei döntője után, az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt” – fogalmazott Infantino a „Fox and Friends” című televízióműsorban.

A tavalyi klubvilágbajnokságon – ugyanebben az arénában – ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban „ottfelejtette” magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.

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A vb-nek az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó ad otthont.

(MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 2 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 24. 08:49
Helyes. Idegpedró erről is lemaradt.
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dave
2026. június 24. 08:18
Na, ott fogják lelövetni..
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