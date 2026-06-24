Eldőlt: Donald Trump adja majd át a trófeát a vb-győztesnek

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke kedden azt mondta: a társházigazda Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja majd át a győztes csapatnak a trófeát a világbajnokság július 19-ei döntője után, az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt” – fogalmazott Infantino a „Fox and Friends” című televízióműsorban.

A tavalyi klubvilágbajnokságon – ugyanebben az arénában – ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban „ottfelejtette” magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.