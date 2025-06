Szoboszlai és Kerkez után itt az újabb magyar, akinek Liverpool lebeg a szemei előtt

A Kőszegről idén a BVSC-hez szerződött magyar bokszoló az MTI-nek többek között arról beszélt, hogy a nemzeti csapatnál komoly változásokat hozott a márciusban kinevezett szövetségi kapitány, Emanuele Renzini érkezése.

„Abszolút pozitív a véleményem az új kapitányról, aki a folyamatos edzőtáborokban hisz. Az ő elképzeléseinek megfelelően úgy néz ki a munka, hogy két hét edzőtábor, majd négy-öt nap otthon, aztán újabb két hét edzőtábor és így tovább. Még szokatlan, hogy ennyit nem vagyunk otthon, de azt gondolom, hogy a munkának meglesz majd az eredménye” – árulta el Hámori Luca, hozzátéve, hogy ő eddig máshoz volt szokva, korábban nem volt ennyi táborozás, az új rendszer egyik nagy előnye viszont, hogy sokszor van lehetőségük külföldi riválisokkal edzeni.

A magyar ökölvívás első női olimpikonja saját bevallása sokat változott tavasz eleje óta, köszönhetően annak, hogy az elmúlt hónapokban nagy hangsúlyt fektettek edzőivel az erőfejlesztésre.

„A márciusi önmagamhoz képest sokat erősödtem, nagyon sok izmot sikerült felszednem. A sok izomtól persze kicsit be is lassultam, de az edzőtáborokban most már a gyorsítás része jön a munkának és nagyon bízom benne, hogy a versenyeken már megfelelő állapotban leszek” – jegyezte meg a 24 éves sportoló, aki jelenleg Tatán készül csapattársaival, jövő héten pedig Usti nad Labenben, a hagyományos csehországi nemzetközi versenyen vesz majd részt. Azt követően két hétig Budapesten készül, majd július elején a tatabányai országos bajnokságon indul.

Minden nap a liverpooli világbajnokság lebeg a szemem előtt. Arra készülünk minden nap. A jövő heti verseny csak egy állomás az odáig vezető úton, ahogy az országos bajnokság is az

– jelentette ki a kiváló bokszoló.

Hámori Luca kommentálta az új nemzetközi szövetség, a World Boxing hétvégi bejelentését, miszerint a WB égisze alá tartozó versenyeken kötelező lesz a nemi vizsgálat, így a párizsi játékokon őt a negyeddöntőben legyőző és később aranyérmes algériai Imane Helif sem versenyezhet addig, amíg nem veti alá magát ennek a tesztnek, amely minden 18 év feletti sportoló számára kötelező.