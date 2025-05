Ezen múlt: megmondták Bödének, hogy jó lenne, ha befejezné ezt a bohóckodást (VIDEÓ)

Az elmaradt légióséletről:

Az évek során Németországból, Izraelből, Angliából is voltam megkereséseim, volt olyan edző, akivel le is ültem, de aztán ellaposodtak ezek tárgyalások. Soha nem akartam annyira elmenni, a nyelvet is alig-alig beszélem, lehet, emiatt is féltem váltani.

A paksi mélypontról, amikor kikerült az NB I-es keretből:

Az ott kezdődött, hogy rögtön az első edzés után leültem Waltner Róberttel, a csapat akkori edzőjével beszélni. Amit akkor beszéltünk, abból semmi nem valósult meg. Akkor úgy voltam, hogy bontsuk fel a szerződésem, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Egy Debrecen elleni mérkőzés előtt aztán Haraszti Zsolt tulajdonos és Karszt József technikai vezető jött az ötlettel, hogy maradjak itt, segítsem az NB III-as csapatot, és azt az ajánlatot elfogadtam.

Böde Dániel tizenhárom találattal – Bárány Donáttal holtversenyben – vezeti az NB I mostani idényének góllövőlistáját (Fotó: Facebook / Paksi FC)

Bognár Györgyről és Ádám Martinról:

Bognár Györgyöt nagyon szeretem, egyszerűen látja a dolgokat, ami nálam jó, és egyenes, ami nagyon fontos. Volt róla szó, hogy Ádám Martint kölcsönadjuk Diósgyőrbe, abban az évben, amikor Hahn Jani gólkirály lett. Mondtam Gyurinak, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, mert Janókát elvihetik, és akkor az öreg Bödével, meg a fiatal Petővel akarsz nekivágni a szezonnak, az úgy kevés lesz. Gyuri azt mondta, teljesen igazam van, Martin itt maradt és gólkirály lett a következő szezonban.

A jelenlegi helyzetéről:

Maximálisan elfogadom a szerepemet, 38 évesen jól van ez így, hogy ennyit játszom. Meglep talán engem is, hogy 13 gólom van, a szerencse is közrejátszik, nem tudom az okát. Minden játékosra hatással van, ha otthon rendben van az élete. A mérkőzések még mindig a legjobbak, vannak olyan edzések, ahol a bőröm 10 fillért nem ér, de Gyuri ezért is nagy, mert ilyenkor becsukja a szemét, a mérkőzéseken azonban mindig a maximumot igyekszem nyújtani.