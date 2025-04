„Feri, megint megcsapott a cefre?” – beindult az adok-kapok a Fradi-tábor és Gyurcsány között (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a szerdai Fradi-Újpest derbin a zöld-fehér szurkolók egy nem mindennapi installációval készültek. A lelátón ugyanis feltűnt egy óriási Gyurcsány Ferenc-fej Újpest-drukker baseball sapkában. Emlékezetes, hogy a DK-vezér akkor vette fel ezt a fejfedőt, mikor a március 23-i időközi parlamenti választás véghajrájában Varju László melletti voksolásra biztatott.

A Fradimob közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Blikk megkeresésére Gyurcsány üzent a szurkolóknak az akció kapcsán. A DK elnöke úgy fogalmazott, „Drága fűzfapoétáim (úgy is, mint a fideszes Fradi verőemberei)! Ennyire fáj, hogy a DK-s Varju Laci harmadszor is legyőzte a Fideszt, és újra nyert Újpesten, hogy agyatok görcsbe rándulva csak ennyire volt képes?

Ez kevés lesz jövőre! :)) Hajrá, Varju! Hajrá, Újpest!”.

A nyilatkozathoz a szurkolók annyit fűztek hozzá: „Feri, megint megcsapott a cefre? A szemeket kilövető üzent nekünk.”

