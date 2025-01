Újabb magyar válogatott játékos az Európa-ligában – tavasszal már pályára is léphet

Mint ismert, Sallai Roland szeptemberben akkor csatlakozott a török Galatasaray együtteséhez, miután lejárt a nevezési határidő az Európai Labdarúgó Szövetségnél, így a magyar válogatott szélsője nem léphetett pályára az Európa-liga alapszakaszának őszi fordulóiban. Okan Buruk vezetőedző már jó előre kijelentette, Sallai januárban mindképpen felkerül a nevezettek közé, elhárulhat ez az akadály, így további nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhat az isztambuli klubnál – írja a CNN Türk.

A Galata egész ősszel remekelt az El-ben, jelenleg veretlenül a hatodik, jó eséllyel juthat majd egyenes ágon a sorozat nyolcaddöntőjébe. Januárban még egy Dinamo Kijev elleni hazai és egy Ajax elleni idegenbeli csata vár a török gárdára.

Sallaiék a hazai pontvadászatban is hasítanak, 16 forduló után is veretlenek, nyolcpontos előnnyel vezetik a tabellát a városi rivális Fenerbahce előtt. Komoly terveik vannak a tavasz előtt, így ennek megfelelően terveznek erősíteni is: sajtóhírek szerint elsősorban a PSG-nél mellőzött Milan Skriniar és Lyon georgiai kulcsembere, Georges Mikautadze van a célkeresztben.