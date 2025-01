New Yorkból üzent a Fradi volt edzője: „Az én értékeim azonosak a klubéval”

Nyitókép: newyorkcityfc.com

Mint arról a Fradi-szurkolók nagy része már bizonyára értesülhet, a Ferencváros az év utolsó napján jelentette be, hogy a klub vezetőedzőjét, Pascal Jansent kivásárolták a szerződéséből. Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, az MLS-ben szereplő New York City FC 500 millió forintnyi dollárt fizetett a holland szakemberért. Magyar idő szerint hétfő este jelentették be hivatalosan, hogy Jansen négy évre aláírt új csapatához. A klub a honlapján egy videót is közölt a mesterről, aki kiszáll egy New York-i taxiból, majd beköszön a csapat szurkolóinak.

„Boldogan csatlakozom a New York City FC-hez. Ez egy különleges egyesület, izgalmakkal telve és büszkén folytatom itt a szakmai karrieremet. Az én értékeim azonosak a klubéval. Nagyon várom, hogy elkezdődjön a felkészülés, megismerhessem a stábot és a játékosokat, hogy nekilendüljünk a szezonnak. A holisztikus hozzáállásban hiszek, szenvedélyem a játékosok fejlesztése, hogy segíthessük őket jobb emberré és sportolóvá válni. A bajnokság egyik topcsapatát képviseljük, ez óriási felelősség.

Agresszív focit fogunk játszani, nyomás alatt akarjuk tartani az ellenfelet labdabirtoklás alatt és azon túl is.

Remélem, hogy a szurkolókat boldoggá tudjuk tenni, fejlődni és nőni akarunk, egyben izgalmas stílusú focival szórakoztatni a szurkolóinkat” – nyilatkozta a mester.

Start spreading the news 🗣️



Pascal Jansen is your New York City FC Head Coach. pic.twitter.com/kcKqvqbeZk — New York City FC (@newyorkcityfc) January 6, 2025

A beszélgetésből az is kiderült, hogy kik voltak azok a futballisták, akikkel a leginkább szeretett együtt dolgozni a múltban a holland.

„Tijjani Reijnders, aki most az AC Milan játékosa, és Kerkez Milos, aki jelenleg az angol bajnokságban, a Bournemouth-ban játszik”

– árulta el az edző, aki 2022 januárjától 2023 nyaráig dolgozott együtt a magyar válogatott védővel Alkmaarban.

Pascal Jansen elköszönt a Ferencvárostól és utódjának is üzent.

„Sok szerencsét ezzel a csodálatos csapattal! Hajrá, Fradi!” – mondta búcsúzóul Jansen, akinek a távozása után az ír válogatott korábbi futballistája, Robbie Keane vette át hétfőn a bajnokcsapat irányítását, amellyel már az Európa-liga alapszakaszának januári folytatására készül.