A Közel-Kelet felé vette az irányt Gulácsi Péter

Ennél azért szebben is végződhetett volna ez az év Gulácsi Péter számára. A német labdarúgó Bundesliga idei utolsó fordulójában szombaton rendesen elintézték az RB Leipziget. A lipcseiek az elmúlt hétvégén 5–1-re kaptak ki az éllovas Bayern München otthonában, amelynek az idény kezdetén a kihívója akartak lenni. Ehhez képest a kelet-németek a téli szünetben a 4. helyen állnak, 9 pontos lemaradásban az őszi első bajorokkal szemben. Az már most látszik, hogy elég csekély az esély arra, hogy tavasszal az RB Leipzig legyen a német bajnok.

Nemcsak a csapatnak, Gulácsi Péternek is felemás volt ez az idény, az egyik héten bravúros védésekkel került be a Bundesliga álomcsapatába, máskor meg potyagólokat kapott. A magyar kapus ebben az idényben már harmadszor kapott öt gólt egy meccsen: még szeptemberben a magyar válogatottal volt részese 5–0-s vereségnek Németország ellen a Nemzetek Ligájában, majd a Bundesligában a Bayern előtt a Wolfsburg is 5–1-re páholta el a Lipcsét. Pedig az idei utolsó négy válogatott meccset le is mondta Gulácsi, hogy a klubcsapatára tudjon koncentrálni. Úgy látszik, ez sem segített.