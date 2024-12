Gulácsi visszatért, de nem volt benne köszönet – a Bayern kitömte a Leipziget

Magyar szempontból kifejezetten rosszul kezdődött a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) péntek esti rangadója, miután Orbán Willi gyatra felszabadítási kísérletét könnyen lefülelte Joshua Kimmich, aki Harry Kane-t indította, majd Michael Olisétől Jamal Musialához, és végül a kezdő tizenegybe visszatérő Gulácsi Péter kapujába került a labda – 29 másodperc után vezetett a hazai pályán játszó Bayern München az RB Leipzig ellen. Amilyen gyorsan jött a bajorok vezetése, olyan hamar el is tűnt: alig telt el másfél perc, a szélvészgyors Loïs Openda remek beadásából Benjamin Sesko már egyenlített.

Aki azt hitte, hogy ezzel már az elején ellőtték a puskaporukat a csapatok, tévedett: 25 perc után a müncheniek visszavették a vezetést az ex-lipcsei Konrad Laimernek köszönhetően, aki Olise beadását vágta a léc alá. A szünet előtt Gulácsit még egyszer mattolták a házigazdák, nem is akárhogyan: egy szép összjáték után Kimmich 115 kilométer per órás lövéséhez sem a blokkolni igyekvő, és a második Bayern-gólnál is hibázó Orbán, sem pedig honfitársa nem tudott hozzászagolni.

Kimmich Rocket wow🥶

And don’t forget MUSIALA assisted pic.twitter.com/6AXFabhUWd — 42 (@wardeliiii30) December 20, 2024

A Bayern annyira lefocizta lipcsei riválisát, hogy utóbbinak a játékosai néha csak nyomozták a labdát, és ha nincs a magyar kapus, már az első félidőben kinyílhatott volna az olló. A labdatartási arány 75-25 százalék volt a vendéglátók javára az első játékrészben.

Nem Orbán Willi napja volt a pénteki: a magyar válogatott védő több müncheni gólban is benne volt /Fotó: Sven Hoppe/dpa

Fordulás után is eldugták a labdát a bajorok, és talán ez volt az oka (illetve Gulácsi bravúrjai), hogy egészen a 75. percig kellett várni az újabb találatra – igaz, Leroy Sané ballábas gólját három percen belül Alphonso Davies fejese követte, mellyel a Bayern München a hátralevő időtől függetlenül beállította az 5–1-es végeredményt. A müncheniek dominanciájáról mindent elmond, hogy amíg ők 22-szer próbálkoztak kapura lövéssel, addig a vendégek mindössze négyszer.

Győzelmével Vincent Kompany gárdája megszilárdította első helyét a tabellán, míg a 27 pontos lipcseiek maradtak negyedikek, kilenc ponttal lemaradva a Bayerntől.

Bayern München–RB Leipzig 5–1 (3–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Siebert

Bayern München: Da. Perec – Laimer (Pavlovic, 69.), Upamecano, Kim Min Dzse (Dier, 82.), A. Davies (R. Guerreiro, 82.) – Kimmich, Goretzka – Olise (Tel, 82.), Musiala, L. Sané – Kane (Th. Müller, 87.). Vezetőedző: Vincent Kompany

RB Leipzig: Gulácsi – Seiwald, Orbán, Geertruida (Klostermann, 82.) – Henrichs, Schlager (Kampl, 74.), Vermeeren (Raum, 82.), Baumgartner, Nusa – Sesko (André Silva, 74.), Openda. Vezetőedző: Marco Rose

Gólszerző: Musiala (1.), Laimer (25.), Kimmich (36.), L. Sané (75.), A. Davies (78.), ill. Sesko (2.)