Rácz László a Mandinernek elárulta, kinek szurkol a Dinamo Kijev–Ferencváros meccsen

Jansen résen van

Nem termetett eddig babér a Dinamo Kijevnek, amely kikapott a Laziótól (0-3), a Hoffenheimtől (0-2) és az AS Romától is (0-1). Az Európa-ligában eddig egy győzelemmel álló, három pontot szerző Ferencváros vezetőedzője szerint az El-főtáblán minden együttes komoly játékerőt képvisel, emiatt egy erős Kijevre számít, de azt is leszögezte, hogy minden összecsapáson a három pontért szállnak harcba.

„A Dinamo Kijev eddig erős ellenfelekkel játszott, de mindenkit biztosíthatok afelől, hogy ez holnap sem lesz másképp. Az első két fordulóban mi is szoros vereségeket szenvedtünk, és a Nice ellen egygólos meccsen nyertünk.

Természetesen hasonlít a két csapat egymásra abban, hogy dominálnak hazájuk bajnokságában, de az Európa-ligában kissé más arcukat mutatják.

Nem zavarhat meg minket, hogy a Dinamo a tabella alján helyezkedik el, teljes koncentrációval kell játszanunk ellenük” – mondta Pascal Jansen a meccs előtti szerdai sajtótájékoztatón.