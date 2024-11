Az 1-8 után újra szót kért Szalai Ádám (VIDEÓ)

Szalai 86 válogatott fellépésén 26 góllal örvendeztette meg a magyar szurkolókat. Az utolsót csapatkapitány utódja, Szoboszlai Dominik szögletéből sarkalta, okszizta Marc-André Ter Stegen kapujába. A szépségdíjas találat győzelmet ért Németországban, s esélyt a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe jutásra. Azt az olaszok végül meghiúsították. Ezúttal a bennmaradás a tét, ami a korábbi csatár szerint egyáltalán nem lebecsülendő.

„Amíg aktív voltam, akkor is a Nemzetek Ligája a divíziójában szerepeltünk, és volt egy hasonló szituáció: akkor német és az olasz válogatott volt, most a holland és a német az utolsó két ellenfél.

Ez egy óriási eredmény a magyar válogatottnak, hogy a világranglista 37. helyezettjeként már a második szezonját teljesíti a legjobbak között.

Nagyon nagy eredmény, hogy egy ismét egy ilyen helyzetben vagyunk, és egy nagyon-nagy alázattal, csapategységgel, ami mindig is a mindig is a legnagyobb erényünk volt, megmutathatjuk, miért is vagyunk itt!”