„Szoboszlai földre kényszerítette a Sárkányokat” – nem győzik dicsérni a válogatott csapatkapitányát

A klix.ba cikke úgy fogalmaz, hogy „a Sárkányok a kiesés küszöbére kerültek a magyarok elleni vereséggel”. A lap szerint németek ellen mutatott teljesítményük és a budapesti, magyarok ellen elért döntetlen után a bosnyák labdarúgó-válogatott derűlátó módon tekinthetett a magyarok elleni Zenicában rendezett mérkőzés elé, de végül kedvezőtlen lett a meccs eredménye. A szerző szerint a magyar nemzeti együttes kétgólos vezetése tudatában nagyon könnyen tartotta meg előnyét, a bosnyák szurkolók pedig egy újabb nehéz estét éltek át, néhányan közülük pedig úgy is kifejezték elégedetlenségüket, hogy már a mérkőzés vége előtt tíz perccel elhagyták a lelátókat.

„Újabb vereség a boszniai válogatott számára, ennél rosszabb már alig lehet” – olvasható a fokus.ba címlapján, a cikk pedig úgy folytatódik, hogy a magyarok rutinszerű győzelmet arattak, egyetlen pillanatban sem tűnt úgy, hogy bármit is elérhetnénk ellenük. Kiemelik, hogy Nail Omerovic gyenge debütálása is emlékezetessé tette a meccset, az Eszék játékosa folyamatos veszélyt jelentett a saját kapujára, továbbá ő hozta össze a büntetőt is.