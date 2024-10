Ilyet hallott már? Túl drága a magyar védő a Manchester Unitednek!

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Fabrizio Romano, a legnépszerűbb transzferguru szerint jelenleg a Chelsea nem érdeklődik Kerkez Milos iránt, a Manchester United pedig túl drágának tartja őt – számolt be a csakfoci.hu. Korábban a Mandineren is írtunk róla, hogy sajtóhírek szerint a Borussia Dortmund és a Liverpool is élénken figyeli a Bournemouth magyar balhátvédjét, azonban a Chelsea és a Manchester United is kemény rivális lehetett volna az átigazolási versenyfutásban. A brit CaughtOffside-nak nyilatkozó Fabrizio elárulta, hogy a londoni kékek jelenleg nem üldözik Kerkezt, a Manchester Unitednél pedig túl drágának tartja őt, ami örvendetes hír lehet a Liverpool és Dortmund-hívek számára.

A Chelsea részéről most nincs semmiféle kapcsolatfelvétel, ahogy hallottam, már csak azért is, mert Marc Cucurella és Renato Veiga is jó passzban van. Ugyancsak Kerkez volt az egyik opció a Manchester United számára még a nyári átigazolási időszakban, de akkor túl drágának tartották őt”

– fogalmazott a piaci ügyekben igencsak jártas sportújságíró.

Ezek alapján aligha lesz a Chelsea vagy épp a Manchester United labdarúgója Kerkez, akit a Transfermarkt jelenleg 20 millió euróra taksál, azonban feltételezhető, hogy a légiósért a Bournemouth ennél jóval magasabb összeget kér.