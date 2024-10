Itt a válasz! Tényleg harmatgyenge hollandokkal játszottak döntetlent Szoboszlaiék?

A rutinos szakember azt is hozzátette:

Nem akarok ünneprontó lenni, de minden idők leggyengébb holland válogatottját láttam.

Harmatosak voltak, és ez számomra nagy csalódás. Az első félidő szerintem minősíthetetlen volt részükről...”

Kíváncsiak voltunk: a magyar válogatottat korábban szintén irányító Bozsik Péter egyetért-e rutinos kollégája állításaival?

Bozsik amondó, minden idők leggyengébb holland válogatottjának semmiképpen nem szabad nevezni Ronald Koeman csapatát, hiszen „rendkívül képzett játékosok alkotják, nem véletlen, hogy a magyar válogatott csak egy nagyon szervezett és koncentrált játékkal tudta megnehezíteni a dolgát”.

A jelenleg a közszolgálati sportcsatorna állandó szakkommentátoraként is dolgozó szakember hozzátette: „Nyilván azért fogalmazódott meg Csank János fejében ez a gondolat, mert ő még látta a Neeskens-Rep-Cruyff-Rensenbrink nevével fémjelzett, kétszer is a vb-ezütéremig eljutó Oranjét. Abban igazat adok neki, hogy ha az egyéniségeket nézzük, akkor láttunk már a jelenleginél több világsztárt felvonultató holland válogatottat, elég csak Johan Cruyff, Ruud Gullit, Marco van Basten vagy éppen Robin van Persie nevét említjük. Azt is hozzáteszem: csapatként viszont láttam már ennél jóval gyengébb és reménytelenebb holland nemzeti csapatot is, hiszen például – velünk ellentétben – a 2016-os Európa-bajnokságra ki sem jutottak...”

Természetesen kihagyhatatlan: a Hollandia elleni döntetlen után mit vár Bozsik Péter a hétfő esti, Bosznia-Hercegovina elleni, idegenbeli találkozótól?

„Egy nagyon birkózós mérkőzés lesz, ahol meg kell küzdenünk egy egyszerű futballt játszó, ugyanakkor fizikálisan nagyon erős ellenféllel, másrészt a folyamatos játékra alkalmatlan pálya talajával is”.