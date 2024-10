Így tört be Cristiano Ronaldo Lionel Messihez a mesterséges intelligencia szerint (VIDEÓ)

Nyitókép: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

Talán nem felelőtlenség kijelenteni azt, hogy Cristiano Ronaldo világbajnok már nem lesz. A zseniális portugál futballista rengeteg díjat, címet nyert pályafutása során, de vb-címet nem, és már 39 éves, így elég kicsit az esélye erre. A napokban a Troll Football tett közzé egy viccnek szánt videót, amelyben Cristiano Ronaldo az éjszaka közepén beoson Lionel Messi házába, és ellopja tőle a 2022-es katari vb-n nyert világbajnoki trófeát. Azonban a mesterséges intelligencia által készített videóban a Messi vezette rendőrség gyorsan kézre keríti az ötszörös aranylabdás betörőt, akit személyesen az amerikai rendőrnek öltözött 37 éves argentin világklasszis tartóztat le.

A felvétel végén Ronaldo megtörten, bilincsel a kezén ül a rendőrautóban.

Messi & Ronaldo in AI universe 😂😂pic.twitter.com/Kp32hgCTal — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) October 25, 2024

Bizonyára kevesen emlékeznek rá, de 2007-ben, ha csak pár másodpercig, Cristiano Ronaldo valóban elvitt egy trófeát argentin riválisától, ugyanis a FIFA év játékosa gálán véletlenül a második helyezettek járó ezüst kupát vette át, amely valójában a Barcelona sztárját illette meg, hiszen a portugál csupán a harmadik helyen végzett – írja a goal.com. Persze végül Messi és Ronaldo trófeát cserélt, így helyreállt a rend: az argentiné lett a másodiknak, míg a portugálé a harmadik helyezettnek járó díj.

Ami viszont nem vicc, hogy Cristiano Ronaldo a napokban az egyik orosz cégben lett részvényes.

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a portugál sztár a Bioniq nevű egészségügyi vállalatba vásárolta be magát. A szaúdi Al-Nasszr labdarúgója már 2022 óta nagykövete a cégnek, amelynek a termékeit is használja.