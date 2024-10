A szigor garantált Zenicán! Cucurella barátja vezeti a meccsünket Boszniában

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

Nem aprózta el a játékvezető-küldést az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amely Anthony Taylort jelölte ki a Bosznia-Hercegovina – Magyarország Nemzetek Ligája csoportmérkőzés levezetésére. A neves angol bíró számos kiemelt találkozón fújta már a sípot, ugyanakkor akad néhány hírhedt ítélete és ténykedése is. Legalább Szoboszlai Dominiket ismeri a Premier League-ből.

A 45 esztendős, manchesteri születésű játékvezető 2010 óta vezet angol élvonalbeli bajnokikat, 2013-tól FIFA kerettag. Dirigált már FA-Kupa és Ligakupa döntőn, európai Szuperkupa-meccsen és Európa-liga finálén (mindkettőt Budapesten), klubvilágbajnoki és Nemzetek Ligája-győztes címről döntő találkozón is. A mostani szezonban a Bajnokok Ligájában is dolgozott (Salzburg-Brest), a Premier League-ben az egyik legfoglalkoztatottabb a maga 7 fellépésével. Szeptember elején Szoboszlai Dominikkel is találkozott, amikor a Liverpool 3-0-ra elintézte a Manchester Unitedet az Old Traffordon.

A tar fejű brit nem szívbajos, csupán veszélyesen szeszélyes: 14 sárga lapot osztott ki a Bournemouth – Chelsea meccsen, a hazaiak közül Kerkez Milos megúszta a „szeretetáradatot”. A Tottenham – Everton párharcot pedig „lehozta” lap nélkül!

Taylor a nyári Európa-bajnokságon egyetlen mérkőzésen 14 sárga, plusz egy piros lapig „jutott”, ám nem emiatt maradt emlékezetes áldásos tevékenykedése a Németország – Spanyolország negyeddöntőben. 1-1-es állásnál hosszabbításban nem ítélte szándékosnak Marc Cucurella kezezését, holott a spanyol gyakorlatilag kivédte Jamal Musiala kapura (gólba?) tartó lövését. A többi már történelem: büntető és vélhetően 2-1-es német vezetés helyett a 119. percben a spanyolok megszerezték a győztes gólt, kiejtve a házigazdákat. Az már csak a hab a Taylor-tortán, hogy az UEFA őszre rájött, elismerte: óriási hiba volt!