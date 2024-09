Több mint egymillió forintot adtak Szoboszlai Dominik mezéért

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Árverésen kelt el Szoboszlai Dominik aláírt meze, amely jótékony célt szolgál. A Bátor Tábor Alapítvány karitatív rendezvényén háromezer eurót, átszámítva több mint egymillió forintot fizettek a labdarúgó-válogatott csapatkapitányának mezéért. A híres magyar alapítvány már jó ideje szervez jótékonysági aukció. Az angol első osztályban szereplő Liverpool magyar futballistájának menedzsmentje, az Esterházy Mátyás vezette EM Sports is az alapítvány egyik kiemelt támogatójaként. A legutóbbi árverésen, amelyet múlt pénteken rendeztek, Szoboszlai aláírt mezére is lehetett licitálni. Azt nem közölték, mennyiről indult a licit, de talán ez nem is annyira lényeges. A végeredmény sokkal inkább, nos, Szobó magyar válogatott meze háromezer euróért, mintegy 1,2 millió forintért kelt el – írja a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik magyar válogatott meze sokat ér

Fotó: Csudai Sándor/Origo

A Bátor Táborban 2001 óta nyújtanak sorsfordító élményeket a súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak, illetve azoknak a családoknak, akik elvesztették gyermeküket.

A megvalósuló programokat kizárólag jótékonysági felajánlásokból finanszírozzák, ezt a célt szolgálja Szoboszlai elárverezett dressze is. A pénz tehát a legjobb helyre kerül.

Érdekesség, hogy a Pool játékosa 2019-ben, még a Red Bull Salzburg játékosaként ugyancsak háromezer eurót gyűjtött klubja mezével Ausztriában rákos gyermekek gyógykezelésére. Akkor az a klub akciója volt, a csapat legfiatalabb kezdőjátékosa mindig speciális mezben játszott, amit minden meccs után elárvereztek. Az adott idényben sokszor Szoboszlai viselte ezt a szerelést, és összességében mintegy háromezer eurót gyűjtött vele.