Paralimpia, vívás: az első napon egyetlen érem sem jött össze...

Nyitókép: Hajmási Éva – karnyújtásnyira az éremtől... Fotó: MPB/Szalmás Péter

***

Vámos Tamás (Párizs)

A franciák megadják a módját: ahogy az olimpián, úgy a paralimpián is az impozáns Grand Palais-ban kerül sor a vívóversenyekre. Az első napról mondjuk azt: ez volt a bemelegítés...

A Rióban ezüstérmet nyerő Osváth Richárdtól sokat vártunk, ám az első meccsén, a brazil Damasceno ellen meglepetésre 5-5-ig beragadt, de aztán kijött a nagyobb tudáskülönbség, végül magabiztosan győzött (15-7). Ezután következett a német Schmidt, aki kemény csatában diadlmaskodott (15-10), így kitűnőségünknek szerdán a vigaszág maradt. Történt egy nem mindennapi intermezzo is: a zsűri egyes tagjai ugyanis úgy látták, hogy a DEAC versenyzője egy szituációban kissé felemelkedett a kerekesszékéből, honfitársunk emiatt reklamált is egy sort, így viszont kizökkent a ritmusból, ez is okozhatta a nem várt vereséget.

Osváth Richárdnak meggyűlt a baja a zsűrivel (is).... Fotó: MPB/Szalmás Péter

A történteket így idézte föl Osváth Richárd: „Az oldalzsűri úgy látta, hogy felálltam, én viszont úgy éreztem, hogy nem. Mivel történt már korábban is hasonló nézeteltérés, most kínosan ügyeltem arra, hogy ne köthessenek belém. Talán kicsit hosszú ideig reklamáltam, így viszont kiestem a ritmusból.”

Kísértetiesen hasonlóan jár Veres Amarilla is: tokiói paralimpiai bajnokunk (párbajtőr) az első kört simán vette, ukrán ellenfelének esélye sem volt ellene, ám a lengyel Kinga Drozdz váratlanul magabiztosan (15-4) küldte a vigaszágra, és ezt az UTE sportolója nem vette jó néven, ő is sokat reklamált. Azt pedig tudjuk: sosem vezet jóra, ha egy sportoló másra pazarolja az energiáit, mint amire kellene...

Tarjányi István és Mező Boglárka is csupán a negyeddöntőig jutott, ellentétben a nap legeredményesebb magyar vívójával, Hajmási Évával, aki a brazil Charminha (15-2), az ukrán Morkvics (15-14) után az elődöntőben – Vereshez hasonlóan – kikapott a lengyelek első számú versenyzőjétől, így a vigaszágon Brianna Vide következett, ám a hazaiak versenyzője ellen – nem volt esély a sikerre, szoros csatában (12-15) kikapott, így az ötödik helyen végzett.