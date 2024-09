Odarúgott egy nagyot! Mutatjuk, mennyire begőzölt Marco Rossi (VIDEÓ)

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

Jól reagált a németek elleni 5-0-s vereségre a magyar labdarúgó-válogatott, amely legyőzni ugyan nem tudta Bosznia-Hercegovinát (0-0) a Puskás Arénában kedden este, ám hozzáállásban és játékban előre. A helyzetkihasználás ellenben katasztrofális volt azzal együtt is, hogy jól védett a bosnyák kapus. Az attitűddel elégedett volt Marco Rossi szövetségi kapitány, azaz nem kell eltűnnie mindenkinek... Ugyanakkor – mint olvasói felvételünk – bizonyítja, felettébb feszülten élte meg, hogy nem sikerült kicsikarni a Nemzetek Ligája A divíziójában maradás szempontjából is kulcsfontosságú három pontot. Az ötödik emeleti sajtóteraszról úgy tűnt, leginkább Ádám Martinra volt dühös, amiért a cserecsatár gólhelyzetben az egy helyben álló kapus lábát találta telibe fejjel a hajrában. Az olasz-magyar szakember mérgében meg is eresztett egy balost, amit egy vizespalack bánt. Szavak nélkül is világos reakció: nem erre számított, de az oldalvonal mellől semmit nem tehetett, legalábbis nem értékesíthette a lehetőségeket a játékosok helyett.