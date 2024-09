Mutatjuk, hogy kelt Szoboszlai védelmére a csapatkapitány, Virgil van Dijk

Nyitókép: Facebook/Liverpool FC via Getty Images

Csakúgy nyekkent Szoboszlai Dominik, akit – mint a Mandineren beszámoltunk róla – csúnyán felöklelt Lisandro Martinez a vasárnapi Manchester United – Liverpool (0-3) angol bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A világbajnok argentin hátulról nem csupán fellökte a labdát már elpasszoló középpályást, biztos, ami biztos alapon még a lábára is rátartott. A liverpooli nyolcas fájdalmas arccal terült el, de szerencsére folytatni tudta a játékot, s végül végig a pályán maradt, gólpasszt is adott. Arról, hogy ez többször ne forduljon elő, a vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk személyesen gondoskodott. A 33 éves, 195 centiméter magas „kőszikla” keményen odaszólt Martineznek, hogy vele próbálkozzon! A manchesteri szűrő a 10 centi és legalább 20 kilogramm hátrányával van Dijkhez képest inkább nem kereste a holland társaságát, s visszább is vett az az aprító „futballjából”.