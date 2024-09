Komoly bajba sodorhatja magát Sallai Roland Törökországban: ezt a nevet nem ejtheti ki a száján

Nyitókép: Galatasaray/X

Egykor Istenként tisztelték a Boszporusz partján, ma már a nevét sem szabad kiejteni. A Galatasaray zseniális labdarúgója UEFA-kupát nyert Koppenhágában az Arsenal ellen a török sztárcsapattal, aztán történt valami, a s ma már sehol egy emlék Hakam Sükürről. És a Galata legújabb igazolása, Sallai Roland is hamar bajba kerülne, ha kiejtené Sükür nevét. A török válogatott gólrekordere, a 2002-es vb-n bronzérmes csapat vezére a pályafutása lezárása után politikai pályára lépett, ám 2015-ben az Egyesült Államokba menekült, miután a szintén Amerikába szökött ellenzéki hitszónak, Fetullah Gülen miatt összekülönbözött Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnökkel. Sükür többször hangoztatta, hogy ő büszke albán, ami komoly ellenszegülést jelentett az uralkodó török nacionalista irányzattal szemben.

Hakan Sükür tehát számkivetett lett, gyűlölt áruló, a fotóit törölték a Galatasaray múzeumából is, ami majdnem olyan, mintha Lionel Messi nevét kiradíroznák a Barcelona történetének aranylapjairól.

Amikor legutóbb magyar játékosa volt a Galatának, 2003-ban a 18 éves Tőzsér Dánielt még istápolta Sükür, sok mindenben segített neki.

„Törökországban egy évet töltöttem el, pályára nem léptem, de végig az első csapattal edzettem – mesélte a Magyar Nemzetnek Tőzsér 2021-ben. – Ott váltam fiúból férfivá, hiszen addig a szüleimmel éltem Debrecenben, aztán hirtelen egy idegen országban kellett egyedül boldogulnom. Hakan Sükür és Hasan Sas voltak, akik a szárnyaik alá vettek, többször elvittek magukkal vacsorázni, hogy ne érezzem magam egyedül.”

Ma már nem szívesen látnák Sükürt azokban az éttermekben, bár a történtek után talán nem is vágyik már vissza a hazájába. Most Washingtonban taxizásból él, miközben a hazájában börtönbüntetéssel fenyegetik. A mai törökországi viszonyokat jól mutatja az a 2022-es eset, amikor a világbajnokságon a Marokkó–Kanada meccsen Hakim Zijes a negyedik percben betalált, s a török kommentátor, Alper Bakircigil megemlítette az adásban, hogy a leggyorsabb vb-gól rekordját továbbra is Hakan Sükür tartja, majd a második félidőt már más közvetítette. Ez alapján

Sallai Roland is bajba kerülhetne Isztambulban, ha Sükür felől érdeklődne,

mint a Galatasaray és a török futball legendáját a gyerekkorából.