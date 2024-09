Két nagy bemutatkozója is volt a hétvégi kupafordulónak

Amúgy a 3. fordulóban az izgalmak nem, a meglepetések viszont elmaradtak, hiszen valamennyi magasabb osztályú csapat továbbjutott eddig. A Magyar Kupának egy másik nagy bemutatkozója is volt, Pintér Attila most debütált az NB II-es Vasas kispadján. Az angyalföldiek 1–1-et játszottak az első osztályú Nyíregyházával, amely végül 11-esekkel legyőzte a fővárosiakat. Az élvonalbeli együttesek közül a Zalaegerszeg, a Debrecen, a Puskás Akadémia, az Újpest, az MTK, a Fehérvár és a ETO FC Győr is könnyedén jutott tovább a következő körbe, a legjobb 32 közé, gólt is csak utóbbi kapott Putnokon.