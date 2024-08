Arne Slot bekeményített: négy játékost kirúgott, Szoboszlairól is beszélt!

Nyitókép, fotó: AFP/Kamil Krzaczynski

Túl egy hírverő amerikai túrán a célegyenesbe fordult a 'Pool felkészülése, Szoboszlai Dominikék jövő hét szombaton az újonc Ipswich Town otthonában kezdik meg a 2024/25-ös szezont.

A keret 90 százalékban teljes (az átigazolási szezon a hónap végén jár le, de még egyetlen futballistát sem szerződtettek, a Mirror szerint a Real Sociedad középpályása, Martin Zubimendi az egyik kiszemelt), ám ezzel együtt a nyáron, a kilenc év után távozó Jürgen Klopp helyére érkező Arne Slot négy játékostól is elköszönt!

Arne Slot minden játékosát éberen figyeli! Fotó: liverpoolfc.com

Talán a legnagyobb meglepetés a skót Ben Doak távozása. Igaz, hogy a még mindig csak 21 éves korosztályos válogatott tehetség az elmúlt szezonban súlyos sérüléssel bajlódott (emiatt nem is volt esélye bekerülni hazája Európa-bajnoki keretébe), ám amikor egészséges volt, Klopp előszeretettel adta meg neki a bizonyítási lehetőséget, és nem is okozott csalódást. A skót fiúval nem végleg szakít a klub, egyéves kölcsönszerződéssel Brentfordba, Leicesterbe vagy a Southamptonhoz távozhat.

Az egy hónap múlva tizennyolcadik születésnapját ünneplő Lewis Koumast (aki tavaly nyáron került fel a felnőtt keretbe, de a bajnokságban nem jutott szóhoz) Slot mester döntése nyomán visszakerült az U21-es keretbe (hasonlóan a 20 éves Harvey Blairhez), a 21 éves Tyler Morton maradására pedig azért sincs sok esély, mert ő már a tavalyi szezont is kölcsönben töltötte a Championshipben szereplő Hull Citynél, a hírek szerint most végleg eladhatják, állítólag az olasz Atalanta és Szoboszlai korábbi klubja, az RB Leipzig figyelmét is felkeltette.

S ha már Dominik: az eddig nem sokat dicsérő Arne Slot különösen elégedett lehet vele,

hiszen a magyar válogatott középpályás a már említett amerikai túrán szerezte a Liverpool első találatát a felkészülés során (a Vörösök Pittsburghben verték 1-0-ra a spanyol Real Betist), később is remek teljesítményt nyújtott, az Arsenal ellen (2-1) 71 percet játszott, a passzpontossága 94 százalékos volt.

Nem véletlen, hogy a holland mester kiemelten számít rá a középpályán, ahogy egy nyilatkozatában utalt rá: Szobo a jövő Liverpooljának alapembere lesz!

Ez is a magyarázata lehet, hogy Dominik az alapozást rendkívül jókedvűen csinálja végig, a Liverpool legutóbbi edzésére az alábbi laza szerkóban érkezett: