Gulácsi a legjobbak között – óriási elismerést kapott a Kickertől a magyar kapus

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nem úgy sikerült ez a nyár Gulácsi Péternek, ahogy azt előzetesen remélte. A magyar válogatott kapusa öt gólt kapott a németországi futball Európa-bajnokságon. Mint köztudott, a mieink a harmadik helyen végeztek a csoportjukban a házigazda Németország és Svájc mögött, és végül nem jutottak tovább a nyolcaddöntőbe. Ami a kluberedményeit illeti, ott nincs oka szomorkodni Gulácsinak. A Kicker félévente rangsorolja a Bundesliga legjobb játékosait, különböző kategóriákra bontva. Az idei nyári számvetést a kapusokkal kezdte a német lap, és a listáján magyar érdekeltség is van – írja a Csakfoci a bulinews.com-ra hivatkozva.

Az RB Leipzig magyar játékosát a Bundesliga harmadik legjobb kapusának nevezték meg, így ő is bekerült a nemzetközi klasszis kategóriába,

ahol csak Gregor Kobel (Dortmund) és Lukas Hradecky (Leverkusen) előzte meg, míg Manuel Neuer (Bayern München) mögötte végzett. Eggyel lejjebb, a nemzeti klasszis kategóriában Oliver Baumann (Hoffenheim), Kevin Müller (Heidenheim), Michael Zetterer (Werder Bremen), Alexander Nübel (Stuttgart) és Frederik Rønnow (Union Berlin) szerepel. Érdekesség, hogy világklasszisként egy játékos teljesítményét sem értékelte a Kicker, amely mostani összeállításában a 2023/24-es szezon második felét vette figyelembe.

Közben a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) számolt be a közösségi oldalán arról, hogy Gulácsi most náluk edz, s diagnosztikai központjukban végez erősítő gyakorlatokat. A válogatott kapus a Balatonnál tölt néhány napot pihenésképpen az Európa-bajnokság után. Klubcsapatánál, Lipcsében hétfőn kezdődik el a felkészülés, de a futballista addig sem csak heverészik és pancsol, hanem edz is.

„A klubtól minimális programot kaptunk, de én már tudom, hogy mire van szükségem. Gondolkoztam azon, hogy a nyaralóban kialakítok egy konditermet, de itt az akadémián minden feltétel adott, így nagyszerűen megoldhatók az edzések. A lábmunkámra külön hangsúlyt fektetünk, a belső futófolyosó ehhez is ideális. Mindig örömmel jövök ide” – mondta el Gulácsi Péter.