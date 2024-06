Sorozatsztár lesz Szoboszlaiból: a pálya után a filmvásznon is tündökölhet

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Újabb szerepben mutatkozik be Szoboszlai Dominik. A futballistaként elismert sportoló nem ijed meg a reflektorfénytől, már több reklámhoz is adta az arcát, vasárnap pedig a „filmvásznon” is debütál. Legalábbis egy epizódszerep erejéig feltűnik a Marsra magyar! című dokukomédiában – írja az Index.

A sorsdöntő, skótok elleni Eb-mérkőzés előtt egy teljesen új szerepben is láthatjuk a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát:

Szoboszlai Dominik a Marsra magyar! hazai gyártású, online térbe készült sorozat második évadában szerepel majd.

Az epizód vasárnap 17:25-kor az RTL-en kerül képernyőre.

Mint az alkotók megjegyezték, a magyar médiaiparban nem készült még hasonlóan sikeres sorozat. Azt az eredményt, hogy az online elért többmilliós megtekintés után a két legnézettebb hazai kereskedelmi csatorna és a Netflix is műsorára tűzze, még egyetlen magyar sorozat sem tudta elérni – hangsúlyozták.

Mint arról tegnap beszámoltunk, két, YouTube-ról ismerős influenszer, Angry Ginge és Yung Filly még májusban forgatott egy jó hangulatú videót Szoboszlai Dominikkal, amelyet most publikáltak. A kihívások során a magyar csapatkapitány jobbal és ballal sem jött zavarba, le is esett tőle az influenszerek álla.